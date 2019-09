Neon Genesis Evangelion: Anima, rivelata la data d'uscita della novel

Alla fine del mese di luglio Panini Comics aveva annunciato la pubblicazione di Neon Genesis Evangelion: Anima, una serie di light novel raccolta in 5 volumi scritta da Ikuto Yamashita. Nelle ultime ore il sito ufficiale dell'editore ha reso nota la data d'uscita.

Il primo volume della serie di light novel arriverà sul mercato il 31 ottobre 2019, confermando quindi l'ipotesi di un'uscita in concomitanza con il Lucca Comics e Games. Per quanto riguarda la copertina ufficiale italiana, invece, non è ancora stata mostrata.

Il primo volume avrà un prezzo di 14 euro e 90, e costerà quanto quello giapponese, ovvero 1512 yen. Il formato è simile a quello nipponico, anche se non è confermata né presenza di illustrazioni a colori né il numero esatto di pagine che comporranno la prima uscita.

Per chi non conoscesse questa serie di light novel, ecco una sinossi per capirci qualcosa in più:

NEON GENESIS EVANGELION — ANIMA 1 (DI 5)

"Un finale alternativo rispetto a quello narrato in The End of Evangelion Sono passati tre anni da quando Shinji Ikari impedì la realizzazione del Progetto per il Perfezionamento dell’Uomo e ora il ragazzo deve affrontare uno dei cloni di Rei, responsabile del Network di ricerca e annientamento degli Angeli, improvvisamente entrato in modalità berserk…" ROMANZO Autori: Ikuto Yamashita, khara, Yasuo Kashihara Ottobre • 13×18, tbd pp., b/n, con sovraccoperta Euro 14,90 Contiene: Neos (SIC!) Genesis Evangelion – Anima #1

