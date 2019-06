Neon Genesis Evangelion: l'animatore Mitsuo Iso risponde a tono ad un tweet di Elon Musk!

Abbiamo discusso a lungo di Neon Genesis Evangelion, l'opera di Hideaki Anno recentemente tornata in voga dopo la redistribuzione da parte del colosso streaming americano Netflix.

Evangelion ha subito diverse critiche in Italia causa alcune scelte effettuate in materia di doppiaggio da parte del dialoghista italiano Gualtiero Cannarsi. Nel resto del mondo però, la riproposizione di una delle opere classiche più famosa della storia degli anime mecha è stata accolta a braccia aperte anche dai neofiti della serie.

A tal proposito Elon Musk, l'imprenditorie miliardario fondatore della Tesla, ha porto i suoi omaggi alla serie condividendo sul suo profilo Twitter una frase tratta dal film The End of Evangelion: "Se desideri vivere, ogni luogo può essere paradiso".

Mitsuo Iso comunque, animatore della serie classica nonché uno degli artisti più rispettati nel campo dell'animazione giapponese, non si è sentito particolarmente onorato e ha risposto al Tweet scrivendo "Non avevi smesso di usare Twitter?". La risposta suona come un riferimento ad un episodio accaduto qualche tempo fa, in cui Musk decise di prendersi una pausa dal social dopo aver subito delle contestazioni causate dalla condivisione di una fan art di Nier: Automata, pubblicata senza citarne l'autore.

Cosa ne pensate? Secondo voi Mitsuo Iso ha fatto bene? Una foto del botta e risposta è disponibile qui sotto, fateci sapere il vostro punto di vista lasciando un commento!