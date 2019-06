Neon Genesis Evangelion: annunciata una nuova action figure dell'Eva-02

Nel corso di queste ultime ore la società Oniri Creations - famosa per le sue splendide action figure - ha annunciato sul suo profilo Facebook ufficiale che a partire dalle 18:00 di domani sarà possibile preordinare la nuova figure dedicata all'Eva-02 di Neon Genesis Evangelion, di cui potete visionare un'immagine a fondo news.

Neon Genesis Evangelion è una serie anime del 1995 composta da 26 episodi a cui ha lavorato lo studio Gainax, il tutto con il contributo di Hideaki Anno nel ruolo di sceneggiatore e director. L'opera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti ed è attualmente considerata uno degli anime più acclamati e influenti di tutti i tempi.

La storia, ambientata nella futuristica città di Neo Tokyo-3 a distanza di quindici anni da una catastrofe planetaria nota come Second Impact, si incentra sulle vicende di Shinji Ikari, un ragazzo che viene reclutato dall'agenzia speciale Nerv per pilotare un mecha gigante noto con il nome Eva e combattere in questo modo, assieme ad altri piloti, contro dei misteriosi esseri chiamati Angeli.

La serie fu trasmessa per la prima volta in Giappone su TV Tokyo a partire dal 4 ottobre 1995, e si concluse il 27 marzo dell'anno successivo. L'adattamento italiano venne distribuito dalla Dynamic Italia e, successivamente, fu trasmesso su MTV. Recentemente l'opera è tornata sotto i riflettori grazie alla ripubblicazione degli episodi su Netflix, i quali hanno però fatto parecchio discutere a causa di un nuovo adattamento che non ha convito quasi nessuno. Il rumore generato dal pubblico pagante e dai professionisti del settore è stato talmente assordante che alla fine la stessa Netflix ha rimosso il doppiaggio nostrano con la promessa di un nuovo riadattamento pensato per migliorare una situazione che attualmente appare parecchio critica.