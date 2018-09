Neon Genesis Evangelion, annunciato il nuovo modellino in metallo dell'Eva-01

Il colosso nipponico Bandai ha recentemente rilasciato in rete un trailer per mostrare ai fan di Neon Genesis Evangelion la nuova action figure dedicata all’Eva-01. Curiosamente, la cosiddetta “Metal Build Evangelion Unit-01” sarà disegnata e supervisionata da Ikuto Yamashita, vale a dire il mechanical designer dell’originale serie televisiva!

Stando a quanto rivelato finora dall'azienda manufattrice, il concept della figura prevede che questa risulti a tutti gli effetti un “gigante con muscoli d’acciaio”. Per poter restare fedeli al design dell’Evangelion-01, gli scultori di Bandai hanno dunque elaborato delle nuove giunzioni che doneranno al modellino una posabilità straordinaria, permettendo ai fan di ricreare alcune delle più dinamiche e fantasiose pose fra quelle viste nell'anime.



Come da tradizione per le action figure di casa Bandai, l’Evangelion-01 includerà anche molte parti di ricambio, le quali includono la Spada Magoroku e addirittura un dettagliato stand ispirato alla gabbia di contenimento apparsa nello storico anime degli anni ’90.



Proposto alla non troppo modica cifra di 23.760 Yen (circa 185 euro, al cambio attuale), il nuovo modellino di Evangelion verrà rilasciato nel mese di febbraio 2019. I preordini verranno aperti ufficialmente già nelle prossime ore. Mentre in calce all’articolo trovate le prime foto emerse in rete, in apertura vi proponiamo il simpatico trailer realizzato con lo stesso stile che caratterizzava i promo degli episodi della serie originale di Evangelion. E voi, ne avevate già riconosciuto l’allegro motivetto?

Vi ricordiamo, infine, che nel mese di luglio è stata finalmente svelata la data di uscita dell’ultimo film del progetto "Rebuild of Evangelion"! Intitolato Evangelion: 3.0+1.0 (Shin Evangelion Gekijō-ban :||), questo inedito e attesissimo lungometraggio d’animazione verrà rilasciato in Giappone nel 2020.