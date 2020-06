Neon Genesis Evangelion: arriva il nuovo album con brani inediti

Sarebbe alquanto superficiale limitare il successo di Neon Genesis Evangelion unicamente alla mente del suo creatore e regista, Hideaki Anno. L'iconica serie, infatti, riscosse un notevole successo soprattutto grazie alla straordinaria sinergia promossa dall'intero team sotto le direttive dello Studio Gainax.

Il comparto sonoro di Eva, caratterizzato dalle musiche di Shiro Sagisu e Yoko Takahashi, ha contribuito fortemente a valorizzare uno dei più grandi capolavori dell'animazione nipponica. Nonostante ciò, ad oggi è estremamente difficile reperire gli album con i brani tratti dall'anime, ormai estremamente rari e acquistabili a prezzi improponibili.

Per ovviare a ciò, in onore del 25° Anniversario del franchise è stato annunciato il cofanetto speciale contenenti ben 5 CD con brani inerenti a Neon Genesis Evangelion. Per l'occasione, inoltre, il nuovo album conterrà persino tracce bonus e nuovi brani inediti. L'uscita è prevista per il prossimo 7 ottobre al prezzo di 9.800 yen (circa 80 euro al cambio attuale) ed è possibile ascoltarne un estratto tramite la clip allegata in cima alla pagina. Lo stesso giorno, inoltre, Yoko Takahashi e la doppiatrice di Rei, Megumi Hayashibara, rilasceranno 8 canzoni inedite nell'album "Evangelion Finally" al prezzo di 25 euro.

Ma a proposito del capolavoro di Hideaki Anno, sapevate che il titolo dell'anime era diverso inizialmente? E voi, invece, siete interessati a questo cofanetto speciale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.