Neon Genesis Evangelion: arriva il vinile della colonna sonora della serie

Il vinile è da sempre considerato una forma d'arte tangibile e nostalgica, che aggiunge un tocco di autenticità e calore alla fruizione musicale. E quale formato migliore sul quale stampare la colonna sonora di Neon Genesis Evangelion, una delle colonne sonore più iconiche e nostalgiche del mondo degli anime?

La Milan Records ha infatti annunciato recentemente che le musiche composte da Shiro Sagisu per la serie Neon Genesis Evangelion verranno stampate su vinile fisico.



I preordini per questa attesissima edizione in vinile inizieranno il 13 luglio, ma verrà resa disponibile subito dopo, a partire dal 14. La colonna sonora di Neon Genesis Evangelion è stata acclamata come una delle più sorprendenti e coinvolgenti del suo genere, basti pensare che la sigla di Evangelion è tra le canzoni più cantate ai karaoke giapponesi da 30 anni. I suoi brani distintivi hanno amplificato l'atmosfera drammatica e introspettiva, trasportando gli spettatori in un vortice di sentimenti e accompagnando perfettamente gli eventi devastanti e pieni di emozioni che si sono svolti durante la serie. Ora, grazie all'uscita in vinile, i fan avranno l'opportunità di immergersi ancora di più nell'universo sonoro di Evangelion.



L’annuncio dell'uscita della colonna sonora di Evangelion in vinile è una notizia entusiasmante per i fan, sopratutto considerando che non si hanno notizie riguardanti il futuro della serie creata da Anno. Quasi un anno fa, si speculava su di un nuovo progetto di Neon Genesis Evangelion da parte dello studio Khara, ma ad oggi non si hanno conferme a riguardo.



In ogni caso, i preordini imminenti e la possibilità di avere in mano una copia fisica di questa iconica colonna sonora sono motivo di grande gioia per tutti coloro che hanno vissuto e apprezzato le emozionanti avventure di Shinji Ikari e dei suoi amici piloti di EVA. Questa edizione in vinile è un modo perfetto per immergersi nuovamente nella colonna sonora mozzafiato di questa serie indimenticabile.