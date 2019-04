Neon Genesis Evangelion, in arrivo una nuova action figure dell'unità 08!

Tra le opere più attese nel panorama nipponico, al primo posto indiscusso venera il podio il capolavoro di Hideaki Anno, con l'ultimo film della tetralogia di Neon Genesis Evangelion, in arrivo nei cinema nipponici il prossimo anno. A scaldare i motori in vista del prossimo arrivo, ci pensa una nuova action figure.

Il conto alla rovescia è già iniziato ormai quasi un anno fa, quando con un teaser la produzione di Evangelion: 3.0+1.0 stuzzicò la nostra fame di conoscenza degli avvenimenti della saga, ferma ormai da troppi anni per poterli contare. Sappiamo, tuttavia, che ormai le cose hanno già iniziato a muoversi, dalle tante richieste di lavoro agli inizi dei lavori di doppiaggio, e molto altro ancora, che fanno presagire uno stato dei lavori ormai piuttosto avanzato.

Come se l'attesa non fosse abbastanza, il famoso EVA STORE, il portale dedicato al merchandise dell'omonima opera, apre al preordine una nuova action figure, dedicata alla stessa unità 08 che abbiamo potuto ammirare volteggiarsi in aria con il primo trailer. Il modellino, che potete ammirare in calce all'articolo, ripercorre fedelmente i primi tratti caratteristici mostrati nella prima clip di Evangelion 3.0+1.0.

Alla modifica cifra di 12.744 yen (circa 102 euro al cambio attuale), al netto delle tasse, potete portarvi a casa la nuova action figure, preordinandola sul sito con una consegna prevista per la metà del mese di settembre. Probabilmente un modo per ingannare un'attesa durata fin troppi anni, ma che stanno facendo di tutto per far tornare in voga, come la prossima trasmissione su Netflix di Neon Genesis Evangelion.