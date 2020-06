Neon Genesis Evangelion: in arrivo una serie di colliri ispirati all'anime

Circa otto anni fa, la società giapponese Santen Pharmaceutical aveva realizzato una linea di colliri medicati con protagonisti i personaggi di Neon Genesis Evangelion. Lo scorso lunedì, la società è tornata in pista con una nuova serie gocce per gli occhi, sempre incentrate sul brand di Hideaki Anno.

I colliri a tema Evangelion sono stati presentati attraverso il trailer visibile in calce all'articolo, in cui il personaggio di Misato viene interpretato dalla doppiatrice Kotono Mitsuishi. Il prodotto è disponibile in quattro varianti, a seconda del vostro personaggio preferito tra Shinji, Asuka, Rei o Kaworu.

Sempre restando in tema merchandising, la compagnia Schick Hydro ha siglato una collaborazione con Neon Genesis Evangelion, annunciando tre nuovi rasoi basati su Shinji, Asuka, e l'organizzazione NERV. I prodotti sono stati commercializzati in Giappone lo scorso mese, esclusivamente in specifici negozi selezionati.

Questi articoli tie-in sono stati realizzati per commemorare l'uscita del quarto e ultimo film del brand, Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time, la cui uscita - programmata per il 27 Giugno - è stata rimandata a data da destinarsi a causa della diffusione del Coronavirus.

Aperti i preordini per il primo elettrodomestico ispirato alla serie animata di Neon Genesis Evangelon. Ultimamente Neon Genesis Evangelion ha visto una collaborazione a tema smartphone con la compagnia OPPO Digital.