Neon Genesis Evangelion: in arrivo una statua di 2 metri dello 01 in modalità berserk

Se siete nostri lettori abituali, molte volte sarete incappati in statue e figure che vi abbiamo mostrato con le nostre news. Una società giapponese ha realizzato una dettagliatissima statua dell'Eva 01 in modalità berserk di Neon Genesis Evangelion.

Come potete vedere nelle immagini che trovate in calce alla notizia, la statua lascia davvero senza parole per il suo livello altissimo di dettagli. Ha la bocca spalancata e sta caplestando i resti dell'Angelo Sachiel, che vediamo combattere nei primi episodi della serie da Shinji. Proprio in quell'occasione a causa dello stress emotivo del pilota, lo 01 entra nella modalità berserk e sconfigge l'avversario facendolo letteralmente a brandelli. La statua accentua il lato feroce dell'Unità e sembra quasi prendere vita. Come capirete, un pezzo del genere ha un costo molto elevato ed è pensato solo per i collezionisti più danarosi, infatti il prezzo è stimato 1.580.000 Yen, ossia sui 13 mila euro. La statua è opera della società Kaiyodo.

Nel frattempo i lavori per il prossimo Evangelion 3.0 + 1.0 sono quasi giunti al termine e l'uscita per il mese di Giugno si sta avvicinando, nella speranza che non ci siano rimandi improvvisi a causa dell'emergenza sanitaria del Coronovirus che ormai è diventata una vera pandemia globale. Incrociamo quindi le dita. Proprio per questa grave emergenza sanitaria la doppiatice di Shinji ha avvertito sulla scarsa qualità degli anime di questo periodo.