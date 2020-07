Neon Genesis Evangelion: Asuka adulta e in costume nel cosplay di Mariza Scheid

Neon Genesis Evangelion ruota intorno alla storia di Shinji Ikari, un ragazzino 14enne, che si ritrova a guidare l'EVA-01 per difendere l'umanità dall'assedio degli Angeli, esseri dalla natura non precisata. Al suo fianco troverà Rei Ayanami e Asuka Soryu Langley, due ragazze che pilotano rispettivamente l'EVA-00 e l'EVA-02.

Asuka Langley durante Neon Genesis Evangelion si è vantata molto della sua bellezza e del suo fisico nonostante sia una 14enne e ha provato più volte a sedurre Kaji, nonostante quest'ultimo fosse attratto da Misato Katsuragi. Portiamoci avanti di qualche anno e vediamo Asuka cresciuta, perché è così che la ritrae Mariza Scheid. La cosplayer si cala infatti nei panni della pilota dell'EVA-02.

Il cosplay di Asuka Langley che potete osservare in basso si rifà quindi a una versione particolare della ragazza, stavolta con un look molto più adulto e soprattutto in costume da bagno. Riprendendo il tono rosso della sua tuta da pilota di EVA, Mariza Scheid mette in mostra il fisico di questa Asuka più sexy. Vi piace questa interpretazione della ragazza di Neon Genesis Evangelion?

A breve la storia dell'opera si concluderà definitivamente con l'arrivo del quarto lungometraggio, Evangelion 3.0 + 1.0.