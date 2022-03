Neon Genesis Evangelion: Asuka brilla nell'ultimo cosplay di Hikka

Il franchise di Neon Genesis Evangelion è un'icona della cultura giapponese, soprattutto dell'animazione dal momento che il capolavoro di Hideaki Anno ha influenzato numerosi titoli di stampo mecha e piscologico. La caratterizzazione ben studiata dei protagonisti, inoltre, ha permesso ai fan di empatizzare con i cosiddetti "children".

L'anime di Evangelion è tra i migliori titoli autoriali e intimisti, una serie così famosa che a distanza di anni dalla sua conclusione continua ancora ad affascinare un'intera community grazie ai numerosi segreti e misteri celati all'interno dell'opera. All'interno della fan-base, dunque, non mancano interpretazioni originali e manifestazioni di creatività come questo cosplay di Misato e Ritsuko recentemente spopolato sul web.

Nelle ultime ore, tuttavia, a far parlare di sé è stata la modella conosciuta come Hikka che ha voluto dedicare al second children, Asuka Soryu Langley, uno splendido cosplay, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Il suo lavoro ha riscosso non poco clamore all'interno della community dedicata grazie ad un'ottima reinterpretazione del personaggio nella realtà e ad un'attenta cura dei dettagli.

Prima di salutarvi, avete dato un'occhiata a questo video virale di una canzone di Eva riprodotta nel centro di Kiev al risveglio dall'invasione russa? Diteci cosa ne pensate di questo cosplay con un commento qua sotto.