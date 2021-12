Neon Genesis Evangelion: Asuka cameriera in un cosplay pronta a servirvi

Nella serie originale di Neon Genesis Evangelion, i piloti principali degli Eva sono tre. C'è il protagonista Shinji Ikari, la misteriosa Rei Ayanami e infine la più esuberante del gruppo, Asuka Soryu Langley. Mezza giapponese e mezza tedesca, è l'ultima vera aggiunta al gruppo visto che gli altri piloti non dureranno molto.

Asuka non è soltanto uno dei personaggi più importanti di Neon Genesis Evangelion, ma il livello di cult raggiunto dalla serie l'ha portata a essere una delle icone degli anime a livello mondiale. Il suo carattere e la personalità sono state prese a modello da tanti autori successivi per generare una nuova serie di protagoniste con un certo impatto.

Con il ritorno della serie rivisitata da Hideaki Anno nel progetto Rebuild of Evangelion poi la popolarità di Asuka è riesplosa. Ci sono state così diverse cosplayer che hanno vestito la plug suit rossa sgargiante per dare vita alla nota ragazzina pronta a guidare il suo Eva rosso. Una delle più famose è Shirogane-sama che ha proposto Asuka in decine di versioni come nel recente cosplay con tuta bianca. Ora però ha deciso di dare un tocco in più regalando ai fan un'altra versione in questo cosplay di Asuka Langley in versione cameriera.

Anche le cosplayer italiane si difendono bene con un ottimo cosplay di Asuka da parte di Himeelily.