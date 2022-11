Neon Genesis Evangelion: Asuka come non l'avete mai vista grazie ad Hunter Fan Studio

Il futuro del franchise di Neon Genesis Evangelion è incerto. Il regista sembra non aver mai chiuso del tutto le porte alla saga anche se avrebbe dichiarato la fine della storia. Nonostante le dichiarazioni, l'immaginario di Hideaki Anno continua ad arricchirsi di splendidi modellini in scala.

Qualche tempo fa uno specialista ha dichiarato che Neon Genesis Evangelion provoca depressione, parole che hanno fatto scalpore ma che sicuramente discutono di un titolo in grado di suscitare ancora oggi emozioni contrastanti nel cuore degli spettatori. La grande community dietro al capolavoro, inoltre, contribuisce ad arricchire il già florido merchandising a tema.

A tal proposito, Hunter Fan Studio ha recentemente presentato un nuovo modellino in scala originale, lo stesso allegato in calce alla notizia, che reinterpreta Asuka in un outfit particolare mentre impugna una lancia. La compagnia ha però commissionato appena 99 pezzi della figure in scala 1/4 visto che il costo totale della statuetta ammonta a 99mila nuovi dollari taiwanesi (circa 3mila euro al cambio attuale).

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure curata da Hunter Fan, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto ma non prima di aver visto questa misteriosa creatura negli abissi che ha fatto discutere i fan di Evangelion.