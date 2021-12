Neon Genesis Evangelion: Asuka in plaguist in una figure quasi 600 euro

Il capolavoro di Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion, è oggi una perla dell’animazione giapponese, un titolo che ha fatto la storia di un medium e che ancora oggi contribuisce ad influenzare le produzioni di nuova generazione. Non c’è da stupirsi, infatti, che il franchise goda di un merchandising tanto popolare in tutto il mondo.

Il futuro di Evangelion è ancora incerto, tant’è che lo stesso regista non è più convinto di lavorare alla saga che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Dopotutto, la storia di NGE ha richiesto al noto director uno sforzo importante dal momento che la tetralogia, e così l’ultima pellicola, non è che lo specchio della sua vita.

Ad ogni modo, in attesa di conoscere se Studio Khara continuerà ad investire sulla serie, nel frattempo diverse compagnie stanno continuando a produrre modellini in scala come SLAP STUDIO. L’azienda in questione, infatti, ha realizzato un modellino di Asuka in stretching, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, ricco di dettagli e alto ben 28cm. La statuetta è già disponibile al preordine al costo di 590 euro di cui 150 da scalare al momento dell’acquisto. La consegna si farà attendere ma non oltre l’ultimo quadrimestre del 2022.

