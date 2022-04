Neon Genesis Evangelion: Asuka in plugsuit sulla nave grazie a questo cosplay di Sarah

Uno dei momenti più indelebili agli occhi degli appassionati di Neon Genesis Evangelion è la prima apparizione di Asuka, una dei protagonisti dell'opera nonché pilota dell'unità Eva 02. Il celebre personaggio, inoltre, è tra i beniamini del pubblico come dimostrano numerose manifestazioni di creatività a lei interamente dedicate.

La caratterizzazione del second children è tra le più curate della serie e non c'è da stupirsi se proprio Asuka è tra i personaggi preferiti di Hideaki Anno, il creatore dell'opera. Il regista, infatti, ha dedicato anche ampio spazio al pilota dello 02 in Evangelion 3.0 + 1.0, chiudendo così il cerchio lungo i numerosi misteri legati al personaggio sin da The End of Evangelion.

A tal proposito, la cosplayer sarah.tonin99 è una fervida appassionata del franchise ed ha voluto dedicare proprio all'eroina in questione un'interpretazione personale, la stessa che potete apprezzare in calce alla notizia, in una cornice navale, proprio quella in cui si presenta Asuka al suo debutto nell'anime. Il suo lavoro è stato molto apprezzato in calce alla notizia grazie alla ricercata attenzione ai dettagli, anche nell'aspetto della plugsuit, e alla fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Asuka a cura di Sarah, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.