Neon Genesis Evangelion: Asuka prende vita grazie alla cosplayer russa Lili

Neon Genesis Evangelion è una serie immortale, un capolavoro senza tempo frutto della mente geniale del regista Hideaki Anno. I personaggi della saga sono diventati dei veri e propri beniamini del pubblico grazie ad una caratterizzazione ben studiata, in particolar modo Asuka Soryu Langley.

Il franchise di Evangelion continua a riscuotere, ad oltre vent'anni dalla sua uscita, un'importanza senza eguali dal momento che numerose compagnie in tutto il mondo hanno provato ad avviare delle collaborazioni con il brand, l'ultima delle quali, a tal proposito, con SAINT Mxxxxxx per un maglione da oltre 400 dollari.

Eppure, a rendere tale il successo della serie è merito della community dedicata che continua a supportare la serie con manifestazioni di creatività quali illustrazioni e cosplay. Recentemente, infatti, la talentuosa modella russa LILI ha realizzato un'interpretazione personale di uno dei personaggi più complessi di NGE, Asuka, un cosplay che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia. Il lavoro della cosplayer ha riscosso un notevole successo in rete, merito soprattutto di un'ottima fedeltà al personaggio originale.

