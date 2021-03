Neon Genesis Evangelion: Asuka protagonista di un magnifico cosplay

Dopo numerosi rinvii, dovuti anche al coronavirus, finalmente la pellicola Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time è uscita nelle sale giapponesi, concludendo il progetto Rebuild of Evangelion, e sta già registrando un grandissimo successo, per quanto appaia improbabile un superamento dei numeri ottenuti da Demon Slayer: Infinity Train.

Per celebrare questo debutto un'appassionata dell'opera creata da Hideaki Anno, ha deciso di vestire i panni di uno dei personaggi più apprezzati, Asuka Soryu Langley, giovane compagna di Shinji e Rei al Nerv, e pilota di un EVA. Come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, l'utente @yukeshiro ha condiviso su Instagram la sua personale interpretazione del design di Asuka mostrato nell'ultima pellicola, con la tuta definitiva indossata a bordo dell'EVA.

Nonostante Asuka non sia il personaggio principale, ruolo ricoperto da Shinji Ikari, è riuscita a conquistare milioni di fan in tutto il mondo, grazie soprattutto al suo carattere esuberante e intraprendente, tramite il quale riesce a nascondere il suo lato più fragile e delicato, che abbiamo visto in seguito alla morte di Ryoji Kaji. Cosa ne pensate di questo speciale omaggio ad Asuka? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Ricordiamo che un insider ha parlato di molestie alle doppiatrici da parte di Hideaki Anno, e vi lasciamo ad un'incredibile fanart che ha fatto incontrare Evangelion e Godzilla Vs Kong.