Neon Genesis Evangelion: Asuka protagonista della nuova statuetta targata PhenixStudio

Quanti prodotti sono stati creati su Neon Genesis Evangelion? Tantissimi, considerato che lo storico anime andò in onda negli anni '90. In questi decenni sono stati prodotti un elenco sconfinato di oggetti per collezionisti ispirati a tutti i personaggi della storia. Eppure c'è ancora spazio per nuove statuette dedicate all'anime.

Mentre in Italia potremo goderci a breve i lungometraggi con doppiaggio italiano al cinema con l'evento dedicato a Neon Genesis Evangelion annunciato da Dynit, i fan globali potrebbero mettere le mani su una nuova statuetta dedicata ad Asuka Soryu Langley, la ragazza esuberante con ascendenze giapponesi e tedesche che si scopre nei primi episodi della serie TV essere la pilota dell'Evangelion 02.

La Second Children ha un rapporto conflittuale con Shinji, Rei e tanti altri personaggi nel corso di Neon Genesis Evangelion ma è anche una brava pilota di mecha e più volte la si vede a bordo del suo Eva rosso fiammante per sterminare gli Angeli. Phenix Studio ha deciso di presentare ai fan dell'anime una nuova statuetta incentrata proprio su Asuka: in basso vediamo il tweet con alcune foto, dove la ragazza è su una piattaforma con indosso la sua tuta rossa smagliante, mentre i capelli arancioni volteggiano in aria. Ai suoi piedi vediamo invece tanti riferimenti alla sua vita da combattente, come la testa dell'Eva-02 e altre parti robotiche.

Oltre Asuka, anche Rei ha ricevuto la sua figure dove è ritratta in maniera più ammaliante.