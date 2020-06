Neon Genesis Evangelion: Asuka è la protagonista dell'ultima figure di Lighting Studio

Il mondo dei modellini in scala è un universo che affascina migliaia di fan in tutto il mondo. La cultura nipponica, in particolare, gode di moltissimi personaggi che sono entrati nel cuore degli appassionati, soprattutto quando si parla del geniale capolavoro di Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion.

A circa un anno dal disastro di Evangelion su Netflix, che ha costretto persino il colosso statunitense a rimuovere l'adattamento nostrano per apportare alcune sostanziali modifiche, il franchise torna a far parlare di sé a seguito dell'ultima figure prodotta da Lighting Studio. La compagnia, infatti, ha voluto omaggiare una delle eroine più amate in tutto il mondo, Asuka Soryu Langley.

Il pilota dello 02 è uno dei personaggi più emblematici della cultura nipponica, una ragazza che è riuscita persino a spezzare in due la community di Evangelion tra chi la apprezza particolarmente e chi, invece, non sopporta il suo carattere arrogante. Ad ogni modo, il modellino in scala di Lighting Studio, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae Asuka nella sua peculiare plagsuit, seppur leggermente modificata, e con una sorta di spada nella mano destra. La statuetta alta ben 50 cm è proposta al pubblico al prezzo di circa 400 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. Consegna che, tuttavia, non avverrà prima dell'ultimo quadrimestre del 2020.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto ma non prima di aver dato un'occhiata al trailer promozionale della collaborazione con OPPO.