Neon Genesis Evangelion: Asuka e Rei prendono vita con un doppio cosplay d'eccezione

Neon Genesis Evangelion è un franchise che ancora oggi attira nugoli di fan nonostante sia datato anni '90. Con l'arrivo prossimo di Evangelion 3.0 + 1.0, purtroppo rimandato a data da destinarsi a causa del Coronavirus, l'interesse per l'opera si è riacceso.

Ma non sono stati soltanto gli amanti di Neon Genesis Evangelion a lanciarsi nel mondo dei cosplay su questi personaggi. Dopo avervi presentato l'Asuka di Elefire, il personaggio torna insieme a Rei Ayanami grazie a un cosplay di gruppo a cui ha partecipato anche una star cinese. La cantante di anime e cosplayer Liyuu, che al momento si sta occupando di realizzare l'ending di I'm Standing on a Million Lives, ha caricato recentemente alcune foto che la vedono parte di una partnership tra Neon Genesis Evangelion e il videogioco Knife's Out.

Su Twitter sono state presentate quattro foto in cui la cantante Liyuu interpreta proprio Asuka Langley, mentre al suo fianco ci sono Rei Ayanami, l'altra protagonista di Neon Genesis Evangelion, e Yami, personaggio di Knife's Out. In basso potete vedere le quattro foto raccolte nel tweet mentre andando alla fonte potete godervi un album più variegato e che si concentra anche sui singoli personaggi.

Non perdetevi anche il singolo cosplay di Rei realizzato da Mimorguee.