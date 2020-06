Neon Genesis Evangelion: L'Attacco dell'Angelo in un'esperienza mozzafiato sul Monte Fuji

Oggi doveva essere una giornata storica per tutti quei appassionati di Neon Genesis Evangelion, in quanto il 27 giugno 2020 era la data prevista per il debutto di Evangelion 3.0 + 1.0, l'ultimo film della travagliata tetralogia. Al suo posto, invece, è stata annunciata una nuova straordinaria collaborazione.

Lo scorso 17 aprile, tramite un comunicato stampa diffuso sui propri canali social, Studio Khara ha confermato il rinvio di Evangelion Final a causa dei disagi provocati in tutta la nazione dal Covid-19. Tuttavia, la compagnia non ha rivelato una nuova data di uscita per il film ed è strettamente probabile che la pellicola non compierà il suo clamoroso debutto nell'anno corrente.

Ad ogni modo, il franchise non è rimasto senza far nulla, approfittando di una nuova collaborazione con un parco a tema per proporre un'esperienza straordinaria sul Monte Fuji. L'esperienza, dunque, consiste in una particolare giostra in cui i sedili sono interamente coperti da una schermo di 20 metri in cui viene proiettato un viaggio turistico sulla montagna giapponese sotto la guida di Mari Makinami Illustrious. A rendere indimenticabile l'esperienza sarà l'improvviso attacco di un angelo che movimenterà attraverso i sensi della vista e dell'udito l'intero giro.

E voi, invece, cosa ne pensate questa particolare esperienza chiamata "Evangelion The Flight"? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito di collaborazioni, cosa ne pensate di questo spot promozionale a tema per OPPO?