Neon Genesis Evangelion: quanta birra beve Misato al giorno? Spoiler, troppa

I reni di Misato sono ormai abituati a smaltire la birra di tutti i giorni, tuttavia la quantità che il Capitano di Neon Genesis Evangelion ingerisce è sufficiente a mettervi in imbarazzo. Uno scrittore ha infatti provato a stimare quanta birra beve Misato giornalmente e la cifra supera la richiesta corporea di acqua al giorno.

Normalmente un essere umano adulto dovrebbe bere all'incirca due litri d'acqua al giorno, ma nel caso della stratega della Nerv le cose non vanno poi in questo modo. Recentemente, infatti, uno scrittore di news.livedoor ha iniziato ad indagare sulla quantità d birra che beve Misato Katsuragi e, tenendo in considerazione alcuni elementi, è riuscito a rispondere alla domanda.

L'articolista ha infatti contato quante lattine rimangono nella sua stanza ogni tre giorni, periodo nel quale la biancheria resta fuori ad asciugare. Il numero di lattine rintracciate nella stanza ammontano a 34 che, divise in 3 giorni, rivelano che Misato beve all'incirca 11 lattine di birra al giorno. Lo scrittore è tuttavia andato oltre nelle sue indagini per chiarire a quanto ammontano le spese e i litri che ingerisce. Sappiamo infatti che le marche di birra che il Capitano beve sono Yebisu e Kirin per un rapporto tra le due di 2:1. Questo vuol dire che Misato ingerisce poco meno di 6 litri al giorno soltanto di birra, dunque escludendo il sake, per una spesa giornaliera di circa 20 euro (2467 yen).

E voi, invece, cosa ne pensate di questa esilarante indagine? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Prima di salutarvi vi invitiamo a recuperare questo cosplay di Misato e questa affascinante interpretazione di Asuka.