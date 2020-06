Neon Genesis Evangelion: i Blu Ray arrivano in Inghilterra, sbloccati i diritti?

La telenovela legata all'home video di Neon Genesis Evangelion sembra finalmente a un punto di svolta. La delicatissima questione dei diritti, aggravata dalla diatriba legale tra Studio Khara e Gainax, ha impedito l'afflusso dei Blu-Ray della storica serie al di fuori dal Giappone. Ma qualcosa sta cambiando.

Sono ormai diversi anni che i fan di tutto il mondo attendono novità nei riguardi del cofanetto di Evangelion, uscito in patria la prima volta ben 5 anni fa. Lo scorso gennaio, l'ultima edizione aveva rimosso dalle sigle di apertura e chiusura ogni riferimento a Gainax, chiaro segnale di un punto di svolta nella questione legale tra le due compagnie.

E quelle che apparivano come voci di corridoio qualche mese fa, ora sono ufficiali: i Blu-Ray di NGE escono per la prima volta al di fuori dal Giappone e approdano in Inghilterra nel 2021 grazie all'editore Anime Limited. Una notizia clamorosamente importante che riapre le speculazioni su una distribuzione tutta italiana dell'edizione home video, da sempre ricercata dal distributore Dynit. Infatti, l'annuncio dell'editore UK apre con forza a una risoluzione ormai definitiva alla questione delle licenze e possiamo aspettarci novità anche nel nostro Paese nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, Anime Limited non ha confermato con quale edizione la serie approderà in Inghilterra, se con il doppiaggio originale o quello Netflix, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori informazioni. Vi ricordiamo, inoltre, che recentemente Evangelion ha collaborato con OPPO per un'edizione limitata del RenoAce 2.