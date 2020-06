Neon Genesis Evangelion: tutti a bordo di un Eva di 15 metri nell'ultima attrazione a tema

"Shinji, sali a bordo!" Almeno è così che vorremmo riassumere l'ultima geniale attrazione promossa in Giappone dal franchise di Neon Genesis Evangelion. Continua infatti il programma di sponsorizzazione del brand in attesa dell'uscita di Evangelion 3.0 + 1.0, l'ultima pellicola della tetralogia cinematografica.

Quanti di voi hanno mai desiderato effettivamente di salire a bordo di un'unità Eva? Nonostante i complessi psicologici che hanno toccato i protagonisti nella serie originali diretta da Hideaki Anno, i giganteschi robot continuano ad affascinare migliaia di fan in tutto il mondo.

Pertanto, il franchise ha voluto rispondere ai vostri desideri, realizzando una particolare attrazione a tema. Dopo l'esperienza sul Monte Fuji, questo ottobre aprirà l'evento titolato "Evangelion Kyoto Base", un parco a tema in cui sarà possibile salire a bordo dell'unità 01 alta ben 15 metri. Il gigantesco mecha, riprodotto solo dal busto in su per questioni di riproduzione in scala, sorge su una piscina di LCL che durante l'avventura brillerà di uno spettacolo di effetti speciali dalla durata di 3 minuti. Per l'occasione, inoltre, sarà possibile acquistare cibi e bevande a tema, nonché salire a bordo dell'unità e ammirare la splendida riproduzione dell'Entry Plug che sarà persino in grado di analizzare il vostro tasso di sincronia. Sarete degni di pilotare il gigantesco Eva?

E voi, invece, cosa ne pensate di questa geniale attrazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.