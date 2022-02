Neon Genesis Evangelion, la canzone del Third Impact riprodotta nel centro di Kiev

In Ucraiana sono giorni difficili visto il caos che sta coinvolgendo la Russia da un lato e la NATO dall'altra. La situazione tra le parti è stata sicuramente molto delicata e per molti la minaccia del conflitto è stata realmente concreta. Ad ogni modo, il 16 febbraio, la città di Kiev si è svegliata con una canzone di Evangelion.

Il capolavoro di Hideaki Anno ha conquistato un pubblico di milioni di appassionati in tutto il mondo, persino il popolare imprenditore Elon Musk ne è un fervido appassionato. La serie, infatti, si pone in uno scenario post-apocalittico che qualcuno ha avuto la buona o la cattiva idea di riproporre all'alba del 16 febbraio, il giorno in cui, secondo le fonti americane CIA, la Russia avrebbe tentato di invadere l'Ucraina.

Nelle prime ore del mattino, infatti, Kiev si sarebbe svegliata con il celebre sottofondo musicale di Komm, Süsser Tod, una delle OST utilizzate durante il Third Impact nella serie, un vago riferimento alla catastrofe che sarebbe scatenata qualora la Russia avesse invaso l'Ucraina. In calce alla notizia potete dare un'occhiata al centro storico di Kiev con il sottofondo musicale in questione ripreso grazie ad un video amatoriale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa? Diteci la vostra opinione a riguardo, senza scendere nei meriti politici, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.