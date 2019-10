Neon Genesis Evangelion, il capolavoro dell'animazione compie 24 anni

La storia dell'animazione è un processo seguito da diversi passaggi, singoli momenti e opere televisive che hanno poco alla volta plasmato un'industria. Quest'arte, infatti, è anche frutto dei singoli geni che, tramite i propri capolavori, hanno reso questo settore un fenomeno di massa. Neon Genesis Evangeglion fa parte proprio di quei capisaldi.

La turbolenta arte di Hideaki Anno, influenzata dal rapporto con il padre, raggiunse il suo apice durante la messa in onda di Evangelion, una delle serie animate destinate a sconvolgere un'intera produzione di massa. Eppure, è ironico come la prima visione della serie fu praticamente un flop, con picchi di ascolti verso il basso. A cambiare le sorti di questo capolavoro, infatti, furono le repliche in tarda serata, orario più consono a un pubblico più maturo, che non tardò a rendersi conto di avere davanti un titolo estremamente interessante.

Da quel momento in poi, la popolarità e la fama di Neon Genesis Evangelion costrinsero il regista a fondare persino un proprio studio di animazione, Khara, per dedicarsi alla produzione di una tetralogia cinematografica legata al franchise. L'ultimo film di questa saga, intitolato Evangelion 3.0+1.0, debutterà durante il 2020, a cavallo con le Olimpiadi di Tokyo. Per questo motivo, il 24° Anniversario della storica opera è una data importante per la storia dell'animazione, ma anche per l'evoluzione di una scuola psicologica particolare all'interno di questo medium.

Riguardo uno dei capolavori dell'animazione nipponica e mondiale, inoltre, abbiamo dedicato uno speciale di approfondimento sul rapporto tra Shinji e Gendo, che vi invitiamo caldamente a recuperare per analizzare il profondo legame tra i due personaggi immaginati da Hideaki Anno.