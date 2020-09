Neon Genesis Evangelion al cinema: Dynit annuncia il nuovo evento italiano

Dynit ha deciso di festeggiare il suo 25° anniversario alla grande. Pur non avendo avuto modo di celebrarlo a Lucca Comics per il Coronavirus, tramite una live su Facebook l'editore ha rivelato i suoi piani futuri. Home video, nuovi film al cinema, altri doppiaggi in italiano: Dynit ha sganciato alcune bombe come Neon Genesis Evangelion.

Oltre all'annuncio relativo ai blu-ray di Neon Genesis Evangelion con doppiaggio originale, Carlo Cavazzoni di Dynit ha rivelato che ci sarà un evento cinematografico per la serie. Per riportare gli anime nelle nostre sale, il programma prevederà l'arrivo di My Hero Academia: Heroes Rising a novembre seguito poi dal famosissimo anime a dicembre.

In un evento che si terrà tra il 7 e il 9 dicembre, potremo andare al cinema a goderci i film Evangelion Death(true)² e The End of Evangelion. I due lungometraggi compongono il finale alternativo della serie: Death(true)² è composto da sessanta minuti di spezzoni tratti dagli episodi di Neon Genesis Evangelion, mentre The End of Evangelion compone il finale inedito della storia.

Il tutto naturalmente col doppiaggio storico, così come quello dei blu-ray. Dynit permetterà quindi, sia tramite home video che tramite cinema, di riassistere o guardare per la prima volta a uno degli anime che è entrato a far parte della cultura nipponica.