Neon Genesis Evangelion e la collaborazione con la Honda Civic

La serie di culto che ha appassionato i fan di tutto il mondo, Neon Genesis Evangelion collaborerà con la casa automobilistica giapponese della Honda per la promozione del nuovo modello della Hnda Civic Hatchback.

La Honda ha aperto anche un sito internet in cui figura un conto alla rovescia che terminerà tra sette giorni. Probabilmente ci verrà mostrato qualche spot particolarmente spettacolare per la promozione della Civic. Nel frattempo, sul suo canale YouTube, la casa giapponese ha pubblicato tre video. Il primo è dedicato a Shinji Ikari, il secondo a Rei Ayanami mentre il terzo ad Asuka Soryu Langley. I video durato pochi secondi e li trovate in calce alla notizia. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.

Tutti i fan sono in trepidante attesa di conoscere nuovi dettagli sul film conclusivo (ma sarà davvero così?) della avventure di Shinji e degli altri personaggi nel film Neon Genesis Evangelion 3.0 + 1.0 diretto dal regista Hideaki Anno e che dovrebbe uscire nel mese di Giugno salvo imprevisti legati all'emergenza sanitaria da coronavirus. Nel caso in cui non vi ricordaste più gli eventi della storia che hanno portato al film, potete dare un'occhiata al video riassuntivo editato dalla stesso Anno di Rebuild Evangelion. Per concludere vi lasciamo con questa statua di 2 metri dell'Eva 01.