Neon Genesis Evangelion, nuova collaborazione con JINS: ecco gli occhiali ufficiali a tema

Neon Genesis Evangelion è un franchise che in Giappone è diventato quasi un culto, una vera e propria colonna portante dell'industria dell'animazione giapponese nonché uno dei titoli più popolari mai esportati al di fuori del Sol Levante. Proprio per questo, dunque, sono tante le compagnie che vogliono avviare con la saga delle collaborazioni.

Nelle ultime settimane il capolavoro di Hideaki Anno ha fatto molto parlare di sé per via delle ultime campagne promozionali al fianco di numerosi brand importanti quali Undercover, per una giacca da oltre 6000 euro, o con SAINT Mxxxxxx per un maglione a tema.

Questa volta, tuttavia, Evangelion ha stretto una partnership con un'altra celebre azienda in Giappone, JINS Eyewear, per immettere sul mercato degli occhiali personalizzati e promossi da due dei volti preferiti dell'opera, Shinji e Asuka. Al fianco di questi due modelli se ne aggiunge un terzo, ispirato all'Unità EVA 01, ma con la funzione di occhiali da sole. Ciascuno di questi occhiali, che potete comunque osservare tramite la galleria allegata in calce alla notizia, partono dal costo base di 120 dollari a cui vanno ad aggiungersi il costo delle lenti da vista e le eventuali modifiche.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa ennesima collaborazione tra Neon Genesis Evangelion ed una linea di accessori? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.