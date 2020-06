Neon Genesis Evangelion: la collaborazione con OPPO si mostra in uno spot in CG da brividi

Neon Genesis Evangelion è un franchise talmente famoso da richiamare l'attenzione di numerosi brand importanti al fine di creare epiche collaborazioni, l'ultima delle quali con OPPO per sponsorizzare il Reno Ace 2 a tema Eva 01. A supportare il dispositivo in edizione limitata è stato realizzato persino uno spot d'eccezione.

Le risorse chiamate in causa per realizzare il trailer di lancio dello smartphone in edizione limitata saranno state particolarmente esose alla luce del mastodontico video promozionale messo in campo dal colosso cinese, lo stesso che potete ammirare in pompa magna in cima alla pagina. Lo spot è una rivisitazione della prima puntata dell'anime, in cui Shinji arriva al quartier generale della Nerv per far fronte alla prima minaccia degli Angeli, Sachiel.

Il tutto, inoltre, è coronato da una computer grafica pazzesca che risalta l'unità Evangelion 01 a livelli cinematografici. Ad ogni modo, il PV in questione nasce per sponsorizzare l'OPPO Reno Ace 2, edizione limitata dell'omonimo smaprthone con le stesse caratteristiche ma arricchito da una confezione simile all'Entry Plug e a una colorazione originale. Attualmente, il telefono è possibile preordinarlo alla modica cifra di 4399 rmmb, circa 555 euro al cambio attuale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo trailer realizzato appositamente per sponsorizzare lo smartphone, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questi rasoi personalizzati a tema Neon Genesis Evangelion.