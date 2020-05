Neon Genesis Evangelion: una collaborazione con OPPO dà vita a uno smartphone epocale

Neon Genesis Evangelion non ha bisogno di molte presentazioni, in quanto il franchise è una colonna portante della cultura nipponica. La sua popolarità è tale che numerose compagnie si sono unite al capolavoro di Hideaki Anno per dar luce a straordinarie collaborazioni, l'ultima delle quali a tema smartphone.

Dopo aver caratterizzato la nuova linea in edizione limitata dei Tamagotchi, Evangelion si appresta a un nuovo progetto in occasione dei 60 anni di Hideaki Anno. Il brand, anche questa volta, incontra la tecnologia, sposando la compagnia OPPO in una collaborazione a dir poco straordinaria. L'azienda cinese, negli ultimi anni, è entrata a capofitto anche nel mercato europeo, riscuotendo particolare clamore grazie al gioiellino economico targato RealMe.

La collaborazione in questione trasforma l'OPPO Reno Ace 2 nei colori dell'unità 01, aggrappandosi a un'edizione ricca ed estremamente curata, con tanto di custodia che richiama l'Entry Plug della cabina di pilotaggio. Ad ogni modo, potete ammirare lo splendido dispositivo nella galleria di immagini allegate in calce alla notizia. Lo smartphone sarà proposto al pubblico al prezzo di 4399 rmmb, 555 euro al cambio attuale, e propone le medesime caratteristiche del modello standard. Recentemente, inoltre, è stata annunciata una linea di auricolari wirless a tema Neon Genesis Evangelion, li avete già visti?

