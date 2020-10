Neon Genesis Evangelion, web in festa per i 25 anni dell'anime: le parole di Hideaki Anno

Il 4 ottobre del 1995, esattamente venticinque anni fa, Neon Genesis Evangelion faceva il suo debutto ufficiale su TV Tokyo. Oggi, un quarto di secolo dopo, la serie di Hideaki Anno e Studio Khara è diventata una delle più amate e discusse dagli appassionati di tutto il mondo e, naturalmente, i fan si sono uniti per festeggiarne l'anniversario.

Come potete vedere in calce, il profilo Twitter ufficiale dell'anime ha pubblicato un post di ringraziamento, indicando i fan come veri artefici di questo successo. L'autore invece ha speso qualche parola sull'ultimo capitolo della tetralogia cinematografica, Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, dichiarando: "È passato un quarto di secolo dall'inizio della serie, e ben cinque anni dal 2015, l'anno in cui inizia la storia di Evangelion. Il tempo scorre davvero velocemente. Ho iniziato a lavorare su quest'opera nel 1993 e oggi, 27 anni dopo, siamo finalmente giunti alla conclusione. La colpa per questo ritardo è solo mia, ma la ragione per cui abbiamo continuato a lavorarci siete voi. Grazie. Abbiamo avuto qualche problema a causa del Coronavirus, ma i lavori sul film sono quasi terminati. Non perdetevelo!".

I fan di tutto il mondo stanno continuando tuttora a congratularsi con l'autore e con lo staff di Studio Khara, mentre in Giappone i festeggiamenti hanno preso il via da qualche giorno, con l'arrivo nei negozi di nuovi prodotti a tema Evangelion, bus personalizzati, collaborazioni esclusive con negozi e ristoranti e molto altro ancora. Nel caso in cui foste curiosi, potete dare un'occhiata a qualche scatto cliccando sopra il link reperibile in calce.

E voi cosa ne pensate? A che età avete iniziato a seguire Neon Genesis Evangelion? Fatecelo sapere, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante!