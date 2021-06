Neon Genesis Evangelion conquista il box office italiano: oltre 100 mila euro di incassi

Grazie ad un evento speciale al cinema, Dynit e Nexo Digital sono riusciti a riportare sul grande schermo i due film di Neon Genesis Evangelion, "Death (true)2" e "The End of Evangelion". L'accoglienza è stata straordinaria e in due giorni le due pellicole hanno conquistato il box office italiano.

Sono stati strappati più di 11 mila biglietti in sole 48 ore, un ottimo risultato per un evento speciale dalla durata di appena 3 giorni, dal 28 al 30 giugno, con la conquista assoluta del box office italiano. I due lungometraggi hanno infatti spodestato A Quiet Place II, Crudelia e Una Donna Promettente, e si prospettano risultati analoghi anche per la giornata di oggi.

Ad ogni modo, nei primi due giorni Dynit e Nexo Digital hanno incassato rispettivamente 51.859 euro e 57.496 euro, per un totale complessivo di poco meno di 110 mila euro. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete a disposizione solo oggi per poter recuperare i due film sul grande schermo, salvo ulteriori repliche ancora non annunciate.

Non ci sono novità per quanto riguarda anche il destino di Evangelion 3.0 + 1.0 in Italia che, stando alle indiscrezioni riportate in rete da giornalisti e dipendenti del settore, dovrebbe approdare su Amazon Prime Video. E voi, invece, avete recuperato il film al cinema o andrete oggi? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.