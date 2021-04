Neon Genesis Evangelion, cosa sono le Unità Eva? La rivelazione di Hideaki Anno

Sin dal 1995, anno del suo debutto, un mistero ruota attorno a Neon Genesis Evangelion: cosa sono le Unità Eva? Si tratta di robot, come ad esempio i Mobile Suit Gundam, o di cyborg, ossia creature viventi con componenti meccanici impiantati nel corpo? A questa domanda ha finalmente risposto Hideaki Anno.

Una delle principali ragioni dell'incredibile successo commerciale di Neon Genesis Evangelion sono le Unità Eva pilotate da Shinji, Asuka e Rei. La loro natura "ibrida" e misteriosa, infatti, da sempre affascina la community, che vede gli Eva come un qualcosa di diverso rispetto a qualsiasi altra opera del genere.

Tuttavia, in un'intervista in cui veniva promossa la pellicola Evangelion 3,0 + 1,0, che ha fatto segnare un nuovo record per il franchise con oltre 7,5 miliardi di yen incassati, Hideaki Anno ha finalmente chiarito cosa sono le Unità Eva. "Evangelion è un anime di robot. Sono davvero contento che un robot anime di nicchia come questo possa puntare ai 10 miliardi di yen".

Parole che vanno in totale disaccordo con le convinzioni della community. Infatti, secondo la wiki di Evangelion, "le Unità Eva vengono spesso scambiate per robot giganti, ma già nell'episodio 2 viene rivelato che gli Evangelion chiaramente non sono robot, ma cyborg, creature viventi con componenti meccanici incorporati". Stando a questo, le Unità Eva sono degli umanoidi giganti ciberneticamente modificati.

Che si tratti di cyborg senzienti e viventi o più semplicemente di robot pilotati, Neon Genesis Evangelion resta ugualmente uno dei franchise più influenti della storia degli anime. Voi da quale parte vi schierate, da quella di Anno o da quella della wiki e della community? Dopo questa polemica, forse infinita, Hideaki Anno di Evangelion si occuperà di un film dedicato a Kamen Rider.