Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Asuka adulta con la lancia di Longino

Tra Neon Genesis Evangelion e il progetto cinematografico Rebuild of Evangelion abbiamo visto in azione la storia ideata da Hideaki Anno in due fasi completamente distinte, ognuna con un proprio scopo e un proprio processo. Entrambe le produzioni sono state però accomunate da alcuni elementi, come la situazione e i personaggi.

Sono ben pochi i personaggi che differiscono tra la serie TV degli anni '90 e i film degli anni 2000. Sono sempre pochi e asserragliati tra le difese della NERV, a combattere con gli Evangelion, questi mecha giganteschi che possono salvare l'umanità dagli angeli. E per questo ci sono anche gli stessi protagonisti, come Asuka Soryu Langley, ormai diventata una delle ragazze più iconiche del mondo degli anime.

Tuta rossa, capelli castani tendenti all'arancione, un carattere fumantino e tanti problemi psicologici che tra l'altro attanagliano anche gli altri piloti di Evangelion. Oichi, nota cosplayer tedesca che da anni sviluppa le proprie realizzazioni mostrandole su Instagram e altri social, ha realizzato questo ottimo cosplay di Asuka in versione più adulta, con una divisa particolare e con la lancia di Longino tra le mani.

Qualche mese fa, il film End of Evangelion ha compiuto 25 anni, mentre in Italia in questo periodo è in corso la proiezione di Evangelion 3.0 + 1.0.