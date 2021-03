Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Asuka dell'italiana Himee Lily vi colpirà

Dopo mesi di rinvii, in Giappone ha debuttato Evangelion 3.0 + 1.0, il film conclusivo della saga Rebuild of Evangelion. Tutto il mondo è col fiato sospeso, ma per assistere alla conclusione di questa fase iniziata oltre dieci anni fa, a livello globale però si dovrà ancora attendere, forse il termine della pandemia.

In attesa di vedere nei cinema italiani Evangelion 3.0 + 1.0, facciamo un passo indietro e riosserviamo tutta la storia di Neon Genesis Evangelion dagli inizi. Sono passati 25 anni dall'arrivo di questa serie TV che ci ha presentato vari personaggi, tra cui i giovani piloti dei mech conosciuti come Evangelion. Tra i protagonisti c'è Asuka Soryu Langley, di origine metà giapponese e metà tedesca. La ragazza, così come gli altri, ha un passato particolare e un carattere che la rende schietta, impulsiva e desiderosa di attenzioni, in particolare dal Kaji.

Ci sono stati tanti cosplay dedicati ad Asuka di Evangelion come quello di Shirogane-sama che ha riprodotto fedelmente il personaggio in passato. Ma anche le ragazze nostrane non sono da meno, e nelle ultime settimane HimeeLily l'ha mostrato. Dopo aver già presentato in passato la sua versione di Asuka Langley, si è calata nuovamente nei panni dell'eroina in tante foto che potete vedere in basso.

Le foto ritraggono il cosplay di Asuka in diverse pose e condizioni, cosa ne pensate?