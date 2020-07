Neon Genesis Evangelion: questo cosplay di Asuka dell'italiana HimeeLily vi stupirà

Dopo Rei Ayanami e Shinji Ikari, Neon Genesis Evangelion con la sua serie TV ci presentò la Second Children. Nell'ottavo episodio fece la sua comparsa la vulcanica Asuka Soryu Langley e subito non mancò di mettersi in mostra pilotando il suo Eva-02 accompagnata da Shinji. Avrà subito un rapporto conflittuale col collega pilota.

La quattordicenne geniale, capace di laurearsi con parecchi anni d'anticipo, è uno dei personaggi più apprezzati di Neon Genesis Evangelion e tornerà anche in Evangelion 3.0 + 1.0. La sua popolarità ha consentito di realizzare statuette su Asuka mentre i fan si concentrano di più sui cosplay del personaggio. Amatori e non hanno infatti vestito la sgargiante tuta rossa della pilota.

A presentarsi nei panni di Asuka Langley stavolta è un'italiana, la giovane HimeeLily. La diciannovenne ha postato negli scorsi giorni varie foto relative al suo cosplay di Asuka ritratta però in vari modi. Nella prima foto in basso la vediamo nella modalità più iconica, con Asuka che ha indosso la tuta rossa per pilotare l'Eva-02.

Negli altri due post invece non mancano rappresentazioni della ragazza con altri abiti della serie, tra cui quello giallo con cui la conoscemmo per la prima volta durante la traversata oceanica. Cosa ve ne pare di questa Asuka tutta italiana?