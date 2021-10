Neon Genesis Evangelion: il cosplay di Asuka Langley creato da Shirogane è artistico

Neon Genesis Evangelion è uno dei cult degli anni '90, una serie che Hideaki Anno ha reso leggendaria tra riferimenti criptici alla religione cristiana, tanta introspezione dei personaggi quattordicenni e non solo e molta filosofia. I suoi personaggi hanno quindi fatto storia, tanto da meritarsi un reboot arrivato nel nuovo millennio.

Mentre la tetralogia del Rebuild of Evangelion arrivata negli ultimi due decenni si è appena conclusa, gli spettatori ricordano con affetto però la serie TV di Neon Genesis Evangelion, andata in onda con 26 episodi sul finire degli anni '90 e riproposta ultimamente anche su tanti servizi streaming. Abbiamo quindi rivisto in azione i soldati e impiegati della NERV, soprattutto i giovani protagonisti piloti degli Eva, tra cui Asuka Soryu Langley e il suo Eva-02 rosso sgargiante.

Così come il suo robot gigante, anche Asuka non manca di vestire in modo estremamente vistoso quando deve salire sulla creatura da pilotare. Un cosplay di Asuka Soryu Langley con plug suit rossa è stato proposto negli ultimi giorni da Shirogane-sama, famosa modella che apprezza molto il personaggio di Neon Genesis Evangelion.

Non perdetevi il cosplay di Misato Katsuragi e il realistico cosplay di Rei Ayanami.