Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Asuka Langley nelle foto di Valentin

Il mondo di Neon Genesis Evangelion è vicino al collasso, con pochi umani ormai sopravvissuti. Pochi adulti sembrano avere tra le mani tutto il potere, ma il destino sembra collegato in particolare ad alcuni ragazzini. I Children, quattordicenni particolari che sono in grado di guidare i mecha conosciuti come Evangelion.

Accompagnati da tutori, scienziati, soldati e quant'altro, questi ragazzini devono riuscire a guidare i giganteschi mecha Eva con le loro poderose armi per abbattere gli Angeli, creature sconosciute che minacciano l'umanità. In Neon Genesis Evangelion vediamo svariati ragazzi che salgono sui mecha, ma sono tre in particolare i quattordicenni messi al centro dalla serie TV e dai film di Neon Genesis Evangelion. Shinji Ikari il protagonista, affiancato da Rei Ayanami e Asuka Soryu Langley.

Quest'ultima dei tre è l'ultima ad apparire, pur essendo la Second Children. La ragazza con capelli castani e codini indossa sempre una tuta rossa e arancio per essere perfettamente intonata con il colore del gigantesco robot che guida, l'Eva-02. Abbiamo visto Asuka nella vita vera con un cosplay di DonnaLoli negli ultimi mesi, ma recentemente anche Valentin si è dedicata al personaggio.

Tuttavia il cosplay di Asuka Langley di Valentin la rivede in chiave più adulta e matura. Somiglierebbe ad Asuka con 5-6 anni in più?