Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Asuka scolaretta creato da Shirogane-sama

I personaggi di Neon Genesis Evangelion hanno delle divise che indossano praticamente sempre. In particolare i piloti degli Eva hanno una tuta che li rende immediatamente riconoscibili. L'uniforme in latex e aderente che li rende più in sintonia con i robot giganti però ovviamente viene utilizzata soltanto in quei momenti di battaglia.

Nella vita di tutti i giorni, la giovane Asuka non usa di certo la Plug Suit di quel rosso-arancio appariscente. Per ogni luogo, ha abiti diversi tra casual e uniformi scolastiche. Perché sì, in Neon Genesis Evangelion ci sono tanti momenti del genere dove vengono approfonditi i personaggi e alcuni rapporti che si creano tra di loro.

A scuola, Asuka indossa una camicetta bianca con un fiocchetto rosso e sopra un grembiule azzurro, in modo simile a tutte le compagne della sua scuola. La famosa cosplayer Shirogane-sama ha deciso di immortalare questa versione di Asuka scolaretta in un cosplay davvero ben fatto e che ha mostrato in uno degli ultimi post creati sulla sua pagina Instagram. I capelli castani sono sempre raccolti in due codini laterali, mentre il resto del vestito è ispirato appunto all'uniforme scolastica di Neon Genesis Evangelion, replicata con cura.

