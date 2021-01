Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Asuka sexy in vista dell'ultimo film

E così sta per concludersi, dopo anni di produzione e teorie dei fan. Neon Genesis Evangelion, iniziato come serie televisiva negli anni '90 e poi protagonista di un reboot cinematografico negli anni 2000, andrà in contro alla sua fine con l'ultima storia del film Evangelion 3.0 + 1.0, un traguardo davvero importante per l'animazione giapponese.

Gli appassionati di questo mondo creato da studio Khara e Hideaki Anno dovranno salutare Shinji Ikari e gli altri personaggi che hanno combattuto per lungo tempo contro loro stessi e contro gli Angeli, a bordo dei mecha chiamati Evangelion. Mentre Evangelion 3.0 + 1.0 si prepara a sfidare Demon Slayer al cinema con l'esordio programmato tra qualche settimana, i cosplayer che sono fan di questo mondo continuano a produrre i personaggi, anche rivisitandoli.

Oggi vi portiamo il nuovo cosplay dedicato ad Asuka Soryu Langley, una delle protagoniste più di spicco di Neon Genesis Evangelion. A portarla in foto, sia su Twitter che su Instagram, è la modella Hirariann che ha deciso di preparare una Asuka molto più matura ma anche sexy, utilizzando una tuta rossa non standard bensì particolarmente scoprente. Pensate che sia un cosplay a tema Neon Genesis Evangelion fedele? Intanto Studio Khara ha preparato linee guida per l'utilizzo del materiale di Evangelion.