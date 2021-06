Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Asuka in tuta di DonnaLoli

Per combattere le creature note come angeli, i protagonisti di Neon Genesis Evangelion devono utilizzare dei robot giganti che permette loro di combattere alla pari. Prima di salire sulle loro rispettive unità Eva, i ragazzi devono indossare una speciale tuta, diventata a tutti gli effetti la loro divisa da battaglia.

Le tute di Neon Genesis Evangelion sono riconoscibilissime e ogni personaggio ne ha una di un colore e design particolare. Ad esempio, quella di Asuka Soryu Langley, la terza pilota di Eva presentata nel corso della serie TV originale di Hideaki Anno, è di un rosso sgargiante, dello stesso colore dell'Eva-02. Molte delle tute indossate dalle cosplayer di Asuka non riproducono lo stesso feeling di quella del personaggio vero e proprio, ma la modella DonnaLoli ha collaborato con Violet Spider per tirare fuori un cosplay fedelissimo a tema Evangelion.

Nella foto in basso si vede DonnaLoli vestire i panni di Asuka Soryu Langley, con la ragazza pronta ad andare in battaglia. I capelli castani sono sempre raccolti in due codini laterali, ma il punto focale di questo cosplay di Asuka è sicuramente la tuta in latex ultra aderente, preparata per l'occasione. Sfruttando dell'olio di silicone speciale, Violet Spider ha aiutato a indossare DonnaLoli con la divisa da pilota di Eva. Le foto sono diventate quindi apprezzatissime sui vari social, anche per l'interpretazione della modella che sembra davvero Asuka.

Intanto in Giappone è stato ricostruito l'appartamento di Misato Katsuragi, visitabile per i fan di Evangelion.