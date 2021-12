Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Asuka in tuta rossa armata di lancia

Neon Genesis Evangelion non è solo un anime di combattimento. Hideaki Anno ha riversato nei protagonisti tanto della sua visione, creando anche un'intima rivelazione psicologica espressa tramite Shinji, Asuka, Rei e gli altri personaggi. Però non mancano le fasi di battaglia e azione, dove i ragazzi salgono a bordo dei mecha per battere gli angeli.

Per abbattere queste misteriose creature ultraterrene, in Neon Genesis Evangelion gli Eva fanno uso di svariate armi, non basandosi quindi soltanto sulla forza fisica dei robot giganti. Ci sono pistole, cannoni, fucili e anche armi bianche. Una delle più famose è la Lancia di Longinus, ispirato alla nota lancia che fu usata per trafiggere il costato di Gesù Cristo dopo la crocefissione. L'ulteriore riferimento biblico-evangelico si manifesta in una lancia rossa con un'asta attorcigliata che si conclude in due estremità appuntite.

Questo cosplay di Asuka Langley in tuta rossa fa proprio uso della Lancia di Longinus. La cosplayer Fem Usa non si ferma a interpretare la protagonista di Neon Genesis Evangelion indossando la classica divisa per entrare nell'Eva, ma aggiunge anche questo ulteriore elemento per permetterle di lanciarsi alla carica contro i suoi nemici.

Per una Asuka più tenera, vi rimandiamo al cosplay di Asuka cameriera, mentre se volete averla con voi su una mensola c'è la statuetta di Asuka a disposizione.