Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Asuka versione scolastica

Neon Genesis Evangelion è il lavoro più famoso di Hideaki Anno. Anche se ha prodotto altri anime, questo rimane il suo caposaldo, l'opera che l'ha reso immortale. Al centro della storia, ci sono tanti personaggi carichi di problemi irrisolti e difficoltà, tra i quali figurano in particolare i cosiddetti Children.

Asuka Soryu Langley è uno di questi personaggi principali di Neon Genesis Evangelion. Asuka è una pilota di Eva e si unisce alla NERV, l'organizzazione che lotta contro i mostri chiamati Angeli. Asuka è giapponese-tedesca e cresciuta in un ambiente particolare, che ha influito sul suo carattere, rendendola forte e orgogliosa, almeno all'apparenza. Tuttavia, sotto la sua scorza esteriore, Asuka nasconde una profonda insicurezza e un bisogno disperato di essere amata e apprezzata, in maniera simile a quanto accade con gli altri Children deputati a guidare gli EVA.

Riesce, comunque, ad avere attimi di vita normale grazie alla NERV che, nella sua gigantesca base di Neo-Tokyo 3, ha inserito anche una scuola per i ragazzi. Ed è qui che arriva Asuka, dopo la sua presentazione che la vide in battaglia. Insieme a Shinji, Rei e gli altri ragazzi, si unisce alle lezioni scolastiche quando non deve combattere contro gli Angeli o esercitarsi con il suo Evangelion rosso fiammante.

E Peppy propone proprio un cosplay di Asuka con l'uniforme scolastica femminile, composta da un grembiule bianco e celeste, con un fiocco rosso. Un cosplay semplice ma in linea con il personaggio mostrato in Neon Genesis Evangelion, sia tenendo in considerazione la serie TV che la tetralogia Rebuild of Evangelion. E mentre vi godete questa statuetta particolare di Asuka, date un'occhiata a questo cosplay di Misato Katsuragi.