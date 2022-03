Neon Genesis Evangelion: il cosplay definitivo dell'unità 02

La passione per il capolavoro di Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion, non smette di ardere nel cuore degli appassionati anche ora che è terminata la tetralogia dei Rebuild, un progetto cinematografico concluso soltanto lo scorso anno dopo una lunghissima attesa.

Nonostante ciò, il franchise continua ad essere un'icona del panorama culturale giapponese, una saga che ha affascinato milioni di spettatori da tutto il mondo. Il successo della serie è tale che recentemente l'azienda Nambu Tekki ha realizzato persino una teiera a tema Evangelion che sta andando a ruba nel Sol Levante o, ancora, alla celebre OST del third impact che ha risuonato nei giorni scorsi al centro di Kiev dopo l'invasione russa.

Ad ogni modo, nelle scorse ore Maolo ha completato il cosplay definitivo, quello dell'unità Evangelion 02. Dopo mesi di lavoro, attenzione ai particolari e ad una cura spaventosa per i dettagli, infine l'artista è riuscito a ricreare con una fedeltà quasi totale la celebre macchina da combattimento umanoide multifunzione di Asuka. Il risultato in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, è ovviamente diventato virale in rete, merito proprio dell'incredibile quantità di dettagli.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Maolo, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.