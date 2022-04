Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Misato in abiti casalinghi

La pazza corsa del primo episodio di Neon Genesis Evangelion ha visto Shinji Ikari farsi accompagnare dalla bella Misato Katsuragi, un soldato della NERV incaricata dal padre Genji di portare il ragazzo alla base. Da quel momento in poi, Misato inizierà ad affezionarsi a quel ragazzo solo e con gravi problemi di autostima.

Dopotutto, la situazione non è semplice. Su Shinji viene calato il compito di salvare l'umanità dagli Angeli, anche a costo di farsi molto male sia fisicamente che psicologicamente. Su questo binomio si fonda gran parte di Neon Genesis Evangelion, che vede Shinji, in piena pubertà, sempre ammaliato da Misato.

La donna, dal canto suo, lo porterà a vivere in casa sua e ciò porta a tanti problemi. Infatti Misato non ci va leggera con l'alcol e con un atteggiamento più leggero in casa, molto diverso da quello stringente che ha sul posto di lavoro. La Misato casalinga è famosa per indossare soltanto una canotta gialla e un paio di pantaloncini di jeans.

Coconut Kaya Wilson ha realizzato un cosplay di quella Misato casalinga con un paio di lattine di birra vicino, un rituale che ormai compie ogni giorno al ritorno da lavoro. C'è anche spazio per i cosplay di Misato con giacca rossa e abito nero, un'altra versione iconica apparsa in Neon Genesis Evangelion.