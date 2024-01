Neon Genesis Evangelion: un cosplay dell'impetuosa Misato Katsuragi

Poche opere animate possono vantare un successo paragonabile a quello di Neon Genesis Evangelion. Inizialmente proposto come una serie di nicchia, Evangelion è diventato un cult degli anime riuscendo ad appassionare persone da tutto il mondo a quest'industria. Ancora oggi, numerosi titoli si rifanno a questo gioiello per la loro narrazione.

Creata nel 1995 dallo Studio Gainax e plasmata dal talentuoso regista Hideaki Anno, la serie segue le vicende di Shinji Ikari, un adolescente reclutato dall'organizzazione NERV per pilotare un gigantesco robot chiamato Eva, creato per fronteggiare creature misteriose denominate Angeli. La trama psicologicamente complessa di Evangelion, la ricca simbologia religiosa e la rilevanza culturale che ha avuto questo titolo nella società giapponese lo rendono unico nel suo genere. Osserviamo uno dei personaggi più iconici della serie in questa rivisitazione della cosplayer mightyraccoon.

Questo cosplay di Misato Katsuragi da Neon Genesis Evangelion cattura l'essenza del personaggio e la trasporta nella vita reale. All'inizio della serie, si occupa di supervisionare Shinji, diventando per quest'ultimo un punto di riferimento, ma il suo compito principale è quello di gestire la vita quotidiana dei piloti e le operazioni di combattimento contro gli Angeli.

Misato è conosciuta per la sua energia e il suo entusiasmo, nonché per la sua intelligenza e impetuosità, ma nasconde un lato oscuro. Ha un atteggiamento estroverso e spensierato in pubblico, ma lotta contro i suoi demoni interiori e ha una storia personale difficile, legata a eventi traumatici avvenuti durante il Second Impact, un catastrofico evento apocalittico in Evangelion.