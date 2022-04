Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Misato Katsuragi casual con un peluche di Pen Pen

L'impatto di Shinji Ikari con le vicende principali di Neon Genesis Evangelion non è stato di certo semplice. Tutto è partito col trauma di doversi precipitare nell'auto di Misato Katsuragi per evitare l'assalto di un Angelo, poi è stato lanciato di corsa in un Eva e infine ha subito tanti altri shock. Solo dopo ha trovato un po' di pace.

Tra tanti dubbi e tribolazioni, il ragazzo ha trovato poi una sistemazione a casa proprio di Misato Katsuragi, che non ha avuto il cuore di lasciare il quattordicenne da solo, dopo essere stato proiettato in questo mondo complicato e violento, ricco di macchinazioni ed egoismi. E qui, in questi frangenti dal sapore slice of life di Neon Genesis Evangelion, che conosciamo alcuni tratti più nascosti della soldatessa.

A casa infatti è a briglia sciolta, sempre vestita con una canotta gialla e un pantaloncino molto corto e ne approfitta per fare sempre una bevuta di birra. Nello stesso appartamento vive anche Pen Pen, un pinguino che è praticamente mascotte della serie e, seppur non abbia grande peso, è sempre lì presente a fare compagnia ai protagonisti.

