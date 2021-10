Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Misato Katsuragi conquista la NERV e non solo

Dopo Shinji Ikari, il paesaggio delle cittadine di Neon Genesis Evangelion, vuoto e opprimente per l'assalto dell'angelo in arrivo, si è riempito con un altro personaggio che in fretta e furia ha portato il giovane in salvo. A bordo della sua macchina, Misato Katsuragi è entrata in Evangelion a tutta velocità, colpendo Shinji e non solo.

La donna porterà poi Shinji a casa sua per accudirlo e non farlo rimanere da solo, considerate tutte le difficoltà e brutte esperienze che dovrà affrontare durante la saga di Neon Genesis Evangelion. Dato che esistono tanti cosplay di Shinji, non mancano ovviamente quelli della soldatessa della NERV. Anastasia Cold ha realizzato un cosplay di Misato Katsuragi in diverse pose e foto.

La cosplayer russa ha realizzato in tutto e per tutto il personaggio, centrando ovviamente i capelli viola, la divisa nera e lunga sotto il giacchetto rosso e arancio. Non manca una pistola con cui entra in azione in una delle foto, preparandosi così a ogni evenienza. Un cosplay a tema Neon Genesis Evangelion fatto e finito che ha riscosso successo sulla pagina Instagram di Anastasia e su quella della sua fotografa.

Se volete addentrarvi di più nel mondo di Eva e Angeli, potete osare con la giacca a tema Evangelion.