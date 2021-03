Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Misato Katsuragi creato da Alina Becker

Neon Genesis Evangelion è un anime cult che ha regalato una storia rimasta ancora oggi negli annali. I suoi personaggi, ricchi di problemi e difetti, si ritrovano a combattere in un mondo caotico e imprevedibile mentre sono costretti a venire a patti con i propri disagi piscologici. Il protagonista Shinji è un esempio di tutto ciò.

Ma naturalmente in Neon Genesis Evangelion ci sono anche altri personaggi. Oltre il protagonista, c'è Misato Katsuragi, una figura apparsa fin dall'inizio. La donna ha più volte protetto il giovane, diventandone anche oggetto di desiderio inconsapevolmente. Misato è riapparsa anche nei film Rebuild of Evangelion, che sono giunti recentemente al termine con Evangelion 3.0 + 1.0.

Il personaggio è apparso quindi in vari film e serie TV nel corso degli ultimi 25 anni, diventando particolarmente famoso. Un cosplay di Misato Katsuragi creato da Alina Becker ci mostra questo personaggio in un'altra versione, che potete osservare nelle foto in basso. Riprendendo il classico look di Misato con giacca rossa e maglia nera, la cosplayer porta nella realtà questa figura di Neon Genesis Evangelion.

